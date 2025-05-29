В США Верховный суд Огайо рассматривает вопрос использования ИИ для перевода

На данный момент суды в США не могут использовать ИИ для перевода любых «существенных юридических документов».

Фото: tmcnet.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США Верховный суд Огайо в настоящее время рассматривает вопрос о том, будет ли и как перевод с помощью ИИ внедрен в юридической сфере в ближайшем будущем, пишет Slator.

6 мая Служба Court News Ohio, входящая в состав Офиса общественной информации Верховного суда Огайо, сообщила, что общественность теперь может комментировать предложенные поправки к правилам, связанным с услугами переводчиков в судах Огайо.

В частности, одна из поправок изучает «использование генеративного искусственного интеллекта (GenAI) для помощи в переводе и устном переводе в юридической среде».

Согласно Правилу 87 «Использование искусственного интеллекта при судебном переводе и интерпретации», ИИ не должен использоваться для перевода в любых «существенных юридических процессах, делах или функциях суда». Это относится как к устному переводу, так и к «переводу закрытых субтитров». Суд также не должен использовать ИИ для перевода любых «существенных юридических документов», включая «юридические формы, судебные постановления, условия пробации и любые другие подобные документы, которые могут повлиять на исход дела или конституционные либо гражданские права участника процесса».

Предлагаемая поправка появляется на фоне роста спроса на судебных переводчиков в Огайо, при том что список квалифицированных переводчиков примерно по 100 языкам не полностью покрывает потребности.

В Верховном суде добавили, что правило 87 «может быть изменено по мере развития технологий».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.