У США Верховний суд Огайо розглядає питання використання ШІ для перекладу

Наразі суди в США не можуть використовувати ШІ для перекладу будь-яких «суттєвих юридичних документів».

Фото: tmcnet.com

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В США Верховний суд Огайо наразі розглядає питання про те, чи буде і як переклад за допомогою ШІ впроваджено в юридичній сфері найближчим часом, пише Slator.

6 травня Служба Court News Ohio, що входить до складу Офісу громадської інформації Верховного суду Огайо, повідомила, що тепер громадськість може коментувати запропоновані поправки до правил, пов’язаних із послугами перекладачів у судах Огайо.

Зокрема, одна з поправок досліджує «використання генеративного штучного інтелекту (GenAI) для допомоги у перекладі та усному перекладі в юридичному середовищі».

Відповідно до Правила 87 «Використання штучного інтелекту при судовому перекладі та інтерпретації», ШІ не повинен використовуватися для перекладу у будь-яких «суттєвих юридичних процесах, справах або функціях суду». Це стосується як усного перекладу, так і «перекладу закритих субтитрів». Суд також не повинен використовувати ШІ для перекладу будь-яких «суттєвих юридичних документів», включно з «юридичними формами, судовими постановами, умовами пробації та будь-якими іншими подібними документами, які можуть вплинути на результат справи або конституційні чи цивільні права учасника процесу».

Запропонована поправка з’являється на тлі зростання попиту на судових перекладачів в Огайо, при тому що список кваліфікованих перекладачів приблизно за 100 мовами не повністю задовольняє потреби.

У Верховному суді додали, що правило 87 «може бути змінене в міру розвитку технологій».

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