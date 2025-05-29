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Київ та область затопило потужною зливою, місцями з градом — підтоплено дороги, є обриви електромереж, відео

12:25, 29 травня 2025
Через велику кількість опадів зафіксовано підтоплення вулиць в столиці.
Київ та область затопило потужною зливою, місцями з градом — підтоплено дороги, є обриви електромереж, відео
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У четвер, 29 травня, Київ та область накрила негода, місцями з градом. Внаслідок зливи місцями зафіксували підтоплення вулиць, та погіршилась видимість на дорогах.

У регіоні оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Через погодні умови подекуди почало зникати світло на Київщині, зафіксовано обриви електромереж.


Також  через негоду в Ірпені впало дерево прямо на авто.

Через зливу у Києві фіксуються проблеми в русі тролейбусів та трамваїв, а саме:

  • затримується рух тролейбусів №№ 22, 27, 30, 42 по вул.Довженка з причини скупчення води;
  • затримується рух трамваїв № 15 по вул.Дегтярівська з причини скупчення води.

Гідрометцентр попереджає, що небезпечні погодні умови в Києві та Київській області триватимуть до кінця дня.

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