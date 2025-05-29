Киев и область затопило мощным ливнем, местами с градом — подтоплены дороги, есть обрывы электросетей, видео

В четверг, 29 мая, Киев и область накрыла непогода, местами с градом. В результате ливня местами зафиксировали подтопление улиц, и ухудшилась видимость на дорогах.
В регионе объявлен I уровень опасности, желтый. Из-за погодных условий начал пропадать свет на Киевщине, зафиксированы обрывы электросетей.
Также из-за непогоды в Ирпене упало дерево прямо на авто.
Из-за ливня в Киеве фиксируются проблемы в движении троллейбусов и трамваев, а именно:
- задерживается движение троллейбусов №№ 22, 27, 30, 42 по ул.Довженко по причине скопления воды;
- задерживается движение трамваев № 15 по ул.Дегтяревская по причине скопления воды.
Гидрометцентр предупреждает, что опасные погодные условия в Киеве и Киевской области продлятся до конца дня.
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