Київ та область затопило потужною зливою, місцями з градом — підтоплено дороги, є обриви електромереж, відео

У четвер, 29 травня, Київ та область накрила негода, місцями з градом. Внаслідок зливи місцями зафіксували підтоплення вулиць, та погіршилась видимість на дорогах.
У регіоні оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Через погодні умови подекуди почало зникати світло на Київщині, зафіксовано обриви електромереж.
Також через негоду в Ірпені впало дерево прямо на авто.
Через зливу у Києві фіксуються проблеми в русі тролейбусів та трамваїв, а саме:
Гідрометцентр попереджає, що небезпечні погодні умови в Києві та Київській області триватимуть до кінця дня.
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