На Вінниччині громадянин Китаю пропонував хабар прикордоннику, щоб потрапити в Україну

Громадянин Китаю запропонував прикордоннику неправомірну вигоду у розмірі 540 доларів.

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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що у автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» під час оформлення іноземця на в’їзд в Україну прикордонники зафіксували спробу надання хабаря.

Зазначається, щоб прискорити проходження прикордонного контролю 25-річний громадянин Китаю запропонував військовослужбовцю неправомірну вигоду у розмірі 540 доларів США.

«Прикордонник відмовився від пропозиції, а факт спроби підкупу задокументував у встановленому порядку», - заявили у ДПСУ.

Про інцидент повідомлено Національну поліцію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

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