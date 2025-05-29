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У Британії фермер викрав понад 70 вагітних овець у сусіда через борги — чоловіка судили

17:22, 29 травня 2025
40-річного фермера засудили за крадіжку 73 вагітних овець у свого сусіда.
У Британії фермер викрав понад 70 вагітних овець у сусіда через борги — чоловіка судили
Фото: unsplash
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Фермер із Великої Британії викрав у сусіда понад 70 вагітних овець. Про інцидент стало відомо під час слухання в суді міста Аберіствіт, передає ВВС.

40-річний Гюел Вільямс із Лланґадога, Кармарденшир, визнав свою провину у крадіжці 73 овець у Родрі Лліра Еванса.

Деяких тварин виявили на землях Вільямса поблизу Лландисула, що межують з фермою Еванса, після повідомлення місцевих жителів у березні. Інших знайшли на місцевому забійному пункті та аукціоні без вушних бирок, що ідентифікують власника.

Деяких овець чоловік передав іншому фермеру для погашення боргу.

Вільямс, який проживає на своїй фермі площею 270 акрів разом із 81-річним дядьком, у суді сказав, що «глибоко шкодує» через свої дії. Він пояснив, що пішов на злочин через фінансові труднощі, визнавши свої вчинки «неприйнятними» і відчуває сором.

Еванс заявив, що крадіжка завдала «нестерпного стресу» його родині та бізнесу.

Усі вкрадені вівці були вагітними. Цей регіон, як повідомили у суді, має найвищий рівень крадіжок худоби у Великій Британії за період з квітня 2024 до березня 2025 року.

Вільямса засудили до 12 місяців умовного терміну, зобов’язали відпрацювати 250 годин громадських робіт та виплатити понад 5000 фунтів стерлінгів компенсації.

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суд крадіжка Велика Британія

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