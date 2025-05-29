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Верховний Суд підтвердив штраф 920 тисяч за порушення строків реєстрації податкових накладних

14:33, 29 травня 2025
Верховний Суд визнав, що підприємець порушив податкове законодавство, і підтвердив законність накладеного на нього штрафу у розмірі 920 тисяч гривень.
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Податкова служба Полтавської області повідомляє, що під час камеральної перевірки платника було виявлено порушення пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу. За результатами перевірки складено відповідний акт, на підставі якого платнику винесено податкове повідомлення-рішення про накладення штрафу на суму 920,1 тисячі гривень.

Верховний Суд зазначив, що податкове правопорушення у вигляді несвоєчасної реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних є триваючим порушенням, початком якого є наступний день за останнім (граничним) днем реєстрації податкової накладної, а припиняється таке порушення в день фактичної реєстрації податкової накладної.

Тому розповсюджувати дію пунктів 89, 90 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» на правовідносини, які були припинені (тобто податкові накладні складені та зареєстровані з порушенням строку, який визначений пунктом 201.10 статті 201 ПК України, до внесення змін Законом України від 12.01.2023 №2876-ІХ «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу щодо відновлення обмеження перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування» (далі – Закон  №2876-IX) є неможливим.

Також Конституційний Суд України у рішенні від 09.02.1999 №1-рп/1999 щодо офіційного тлумачення положення частини 1 статті 58 Конституції України визначив, що положення вказаної вище норми про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів  у випадках, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, стосується фізичних осіб і не поширюється на юридичних осіб. Але це не означає, що цей конституційний принцип не може поширюватись на закони та інші нормативно-правові акти, які пом’якшують або скасовують відповідальність юридичних осіб.

Проте надання зворотної дії в часі таким нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті.

Закон №2876-IX не містить прямої вказівки про надання його нормам зворотної дії  в часі, а отже його дія не розповсюджується на період до набрання ним чинності.

Відтак, збільшений строк на реєстрацію податкових накладних та зменшений розмір штрафних санкцій може бути застосований лише щодо податкових накладних, складених та зареєстрованих несвоєчасно після набрання чинності Законом №2876-IX, або до накладних строк реєстрації яких не скінчився станом на день набрання чинності цим Законом (8 лютого 2023 року), тобто до податкових накладних складених з 16.01.2023.

Отже, враховуючи, що спірні податкові накладні складені у період липень, вересень, листопад, грудень 2022 року та зареєстровані пізніше, тобто після 26.05.2022 (після скасування мораторію), у контролюючого органу були достатні підстави для застосування штрафних (фінансових) санкцій  відповідно до пункту 120-1.1 статті 120-1 ПК України.

Зазначені аргументи призвели до винесення Верховним Судом у справі №440/5174/24 постанови від 6 травня 2025 року на користь контролюючого органу.

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Верховний Суд податкова судова практика

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