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Верховный Суд подтвердил штраф 920 тысяч за нарушение сроков регистрации налоговых накладных

14:33, 29 мая 2025
Верховный Суд признал, что предприниматель нарушил налоговое законодательство и подтвердил законность наложенного на него штрафа в размере 920 тысяч гривен.
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Налоговая служба Полтавской области сообщает, что в ходе камеральной проверки налогоплательщика было выявлено нарушение пункта 201.10 статьи 201 Налогового кодекса. По результатам проверки составлен соответствующий акт, на основании которого налогоплательщику вынесено налоговое уведомление-решение о наложении штрафа в размере 920,1 тысячи гривен.

Верховный Суд отметил, что налоговое правонарушение в виде несвоевременной регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных является продолжающимся нарушением, началом которого считается следующий день после последнего (предельного) дня регистрации налоговой накладной, а прекращается такое нарушение в день фактической регистрации налоговой накладной.

Поэтому распространение действия пунктов 89, 90 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» на правоотношения, которые были прекращены (то есть налоговые накладные составлены и зарегистрированы с нарушением срока, установленного пунктом 201.10 статьи 201 НК Украины, до внесения изменений Законом Украины от 12.01.2023 №2876-ІХ «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно восстановления ограничения деятельности игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения» (далее – Закон №2876-IX), невозможны.

Также Конституционный Суд Украины в решении от 09.02.1999 №1-рп/1999 по официальному толкованию положения части 1 статьи 58 Конституции Украины определил, что положения указанной нормы о обратной силе во времени законов и других нормативно-правовых актов в случаях, когда они смягчают или отменяют ответственность лица, касаются физических лиц и не распространяются на юридических лиц. Но это не означает, что данный конституционный принцип не может распространяться на законы и другие нормативно-правовые акты, которые смягчают или отменяют ответственность юридических лиц.

Однако предоставление обратной силы во времени таким нормативно-правовым актам может предусматриваться путем прямого указания на это в законе или другом нормативно-правовом акте.Закон №2876-IX не содержит прямого указания на предоставление его нормам обратной силы во времени, а значит, его действие не распространяется на период до вступления в силу.

Таким образом, увеличенный срок регистрации налоговых накладных и уменьшенный размер штрафных санкций могут применяться только к налоговым накладным, составленным и зарегистрированным несвоевременно после вступления в силу Закона №2876-IX, или к накладным, срок регистрации которых не истек на день вступления в силу этого Закона (8 февраля 2023 года), то есть к налоговым накладным, составленным с 16.01.2023.

Учитывая, что спорные налоговые накладные составлены в период июль, сентябрь, ноябрь, декабрь 2022 года и зарегистрированы позднее, то есть после 26.05.2022 (после отмены моратория), у контролирующего органа были достаточные основания для применения штрафных (финансовых) санкций согласно пункту 120-1.1 статьи 120-1 НК Украины.

Указанные аргументы привели к вынесению Верховным Судом в деле №440/5174/24 постановления от 6 мая 2025 года в пользу контролирующего органа.

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Верховный Суд налоговая судебная практика

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