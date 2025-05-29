В Госпогранслужбе указали на коррупциогенные факторы законопроекта о контракте для мужчин старше 60 лет

Также там отметили, что существует высокая вероятность невозможности выполнения военнослужащими 60+ лет условий контракта в полном объеме.

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Предоставление командиру воинской части права на согласование или не согласование заключения контракта на военную службу для мужчин старше 60 лет содержит коррупциогенный фактор, заключающийся в широкой дискреционности полномочий командира по своему усмотрению принимать решение о принятии на военную службу лиц старше 60 лет. На это указала Администрация Госпогранслужбы в своих замечаниях по законопроекту 13229.

Также там отметили, что существует высокая вероятность невозможности выполнения такими военнослужащими 60+ лет условий контракта в полном объеме, в частности, по исполнению служебных обязанностей военнослужащего.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по национальной безопасности рекомендовал к принятию за основу законопроект, по которому мужчины старше 60 лет смогут подписать контракт на военную службу.

Вместе с тем, Минобороны и Администрация Госпогранслужбы проект не поддержали.

Министерство обороны отметило, что не поддерживает идея привлечения на военную службу в период действия военного положения лиц в возрасте от 60 лет при условии, что такие лица не будут привлекаться к участию в ведении военными формированиями военных (боевых) действий, за исключением случаев защиты своего здоровья и жизни, а также здоровья и жизни других военнослужащих и гражданских лиц.

Автор: Наталя Мамченко

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