Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Правовые позиции ВС по подаче в суд документов, изложенных на иностранном языке — анализ судебной практики

12:09, 29 мая 2025
Опубликована аналитическая справка по вопросу подачи в суд документов, содержание которых изложено на иностранном языке.
Правовые позиции ВС по подаче в суд документов, изложенных на иностранном языке — анализ судебной практики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подготовил аналитическую справку относительно подачи в суд документов, содержание которых изложено на иностранном языке.

В справке систематизировано законодательное регулирование украинского языка как государственного в судебном процессе, в частности приведены соответствующие положения Конституции Украины, процессуальных кодексов, Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», а также требования относительно надлежащего удостоверения перевода в соответствии со ст. 79 Закона Украины «О нотариате».

Собраны многочисленные примеры судебной практики ВС — дела хозяйственной, гражданской и административной юрисдикций, отражающие устоявшиеся подходы к оценке письменных доказательств, изложенных на иностранном языке.

Кроме того, уделено внимание вопросам допустимости доказательств без нотариально заверенного перевода, случаям чрезмерного формализма при применении языковых требований, а также практике судов первой и апелляционной инстанций, демонстрирующей последовательное соблюдение требований к языку судопроизводства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика КХС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Госпогранслужбе указали на коррупциогенные факторы законопроекта о контракте для мужчин старше 60 лет

Также там отметили, что существует высокая вероятность невозможности выполнения военнослужащими 60+ лет условий контракта в полном объеме.

Контракт на военную службу для лиц старше 60 лет – Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект, но Минобороны против

Минобороны не поддерживает идею привлечения на военную службу лиц старше 60 лет, если они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях, а в Администрации Госпогранслужбы указали на коррупциогенные факторы в законопроекте.

В правоохранительном комитете вместе с НАБУ, САП и НАПК обсудили повышение порога для ответственности за недостоверное декларирование

Комитет сообщил, что участники рабочего заседания согласились с актуальностью предложений по изменению порогов для привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также урегулированию сроков хранения информации в Реестре коррупционеров.

В УК и УПК внесут изменения относительно условий освобождения от ответственности за дезертирство и самовольное оставление части

Комитет по вопросам нацбезопасности рассмотрел изменения в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс, которые устранят проблемы с порядком освобождения от уголовной ответственности восстановленных на службе военнослужащих, ранее совершивших СЗЧ или дезертирство.

Конкурс в апелляционные административные суды — кто из кандидатов удачно прошел собеседование

Конкурсные перспективы двух судей ВККС определит в пленарном составе.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді