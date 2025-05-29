Правовые позиции ВС по подаче в суд документов, изложенных на иностранном языке — анализ судебной практики

Опубликована аналитическая справка по вопросу подачи в суд документов, содержание которых изложено на иностранном языке.

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Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подготовил аналитическую справку относительно подачи в суд документов, содержание которых изложено на иностранном языке.

В справке систематизировано законодательное регулирование украинского языка как государственного в судебном процессе, в частности приведены соответствующие положения Конституции Украины, процессуальных кодексов, Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», а также требования относительно надлежащего удостоверения перевода в соответствии со ст. 79 Закона Украины «О нотариате».

Собраны многочисленные примеры судебной практики ВС — дела хозяйственной, гражданской и административной юрисдикций, отражающие устоявшиеся подходы к оценке письменных доказательств, изложенных на иностранном языке.

Кроме того, уделено внимание вопросам допустимости доказательств без нотариально заверенного перевода, случаям чрезмерного формализма при применении языковых требований, а также практике судов первой и апелляционной инстанций, демонстрирующей последовательное соблюдение требований к языку судопроизводства.

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