Правові позиції ВС щодо подання до суду документів, викладених іноземною мовою — аналіз судової практики

Оприлюднили аналітичну довідку щодо подання до суду документів, зміст яких викладений іноземною мовою.

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Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підготував аналітичну довідку щодо подання до суду документів, зміст яких викладено іноземною мовою.

У довідці систематизовано законодавче регулювання української мови як державної в судовому процесі, зокрема наведено відповідні положення Конституції України, процесуальних кодексів, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а також вимоги щодо належного засвідчення перекладу відповідно до ст. 79 Закону України «Про нотаріат».

Зібрано численні приклади судової практики ВС – справи господарської, цивільної та адміністративної юрисдикцій, які відображають усталені підходи до оцінки письмових доказів, викладених іноземною мовою.

Крім того, приділено увагу й питанням про допустимість доказів без нотаріально засвідченого перекладу, випадкам надмірного формалізму при застосуванні мовних вимог, а також практиці судів першої та апеляційної інстанцій, що демонструє послідовне дотримання вимог до мови судочинства.

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