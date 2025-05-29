Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Правові позиції ВС щодо подання до суду документів, викладених іноземною мовою — аналіз судової практики

12:09, 29 травня 2025
Оприлюднили аналітичну довідку щодо подання до суду документів, зміст яких викладений іноземною мовою.
Правові позиції ВС щодо подання до суду документів, викладених іноземною мовою — аналіз судової практики
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підготував аналітичну довідку щодо подання до суду документів, зміст яких викладено іноземною мовою.

У довідці систематизовано законодавче регулювання української мови як державної в судовому процесі, зокрема наведено відповідні положення Конституції України, процесуальних кодексів, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а також вимоги щодо належного засвідчення перекладу відповідно до ст. 79 Закону України «Про нотаріат».

Зібрано численні приклади судової практики ВС – справи господарської, цивільної та адміністративної юрисдикцій, які відображають усталені підходи до оцінки письмових доказів, викладених іноземною мовою.

Крім того, приділено увагу й питанням про допустимість доказів без нотаріально засвідченого перекладу, випадкам надмірного формалізму при застосуванні мовних вимог, а також практиці судів першої та апеляційної інстанцій, що демонструє послідовне дотримання вимог до мови судочинства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд рішення суду судова практика КГС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Федір Веніславський анонсував законопроект про можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років

За словами Веніславського, у комітеті з нацбезпеки обговорюють формат законопроекту про дозвіл виїзду за кордон чоловікам 23-24 років.

Уповноважена Кабміну з ґендерної політики з’ясувала, як правильно писати у законах – гендер чи ґендер

Як з’ясувала уповноважена, у нормативно-правових актах, офіційних документах та публічному просторі треба писати не «ґендер», а «гендер».

Національна школа суддів провела підготовку голів судів – хочуть виховувати лідерів судової влади

Голови судів та заступники голів судів вчились основам кадрової політики, судовому адмініструванню, комунікації з громадськістю та протидії мобінгу в колективі.

Для студентів-медиків та фармацевтів відновлять обов’язкову військову підготовку — комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет з питань нацбезпеки рекомендує схвалити законопроект про обов’язкову військову підготовку для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

У Держприкордонслужбі вказали на корупціогенні фактори законопроекту про контракт для чоловіків старше 60 років

Також там зазначили, що існує висока ймовірність неможливості виконання такими військовослужбовцями 60+ років умов контракту в повному обсязі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді