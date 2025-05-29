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Суд в США отклонил иск мужчины, утверждающего, что изобрел острые снеки Flamin’ Hot Cheetos

13:57, 29 мая 2025
Федеральный судья признал доказательства недостаточными, но дал истцу время для доработки иска.
Суд в США отклонил иск мужчины, утверждающего, что изобрел острые снеки Flamin’ Hot Cheetos
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Ричард Монтаньез, который заявляет, что создал популярный острый вкус снеков Flamin’ Hot Cheetos 36 лет назад, проиграл суд против компании PepsiCo и ее подразделения Frito-Lay. Однако его борьба за признание еще не закончилась. Об этом сообщает Courthouse News.

Монтаньез рассказывал, что работал уборщиком на заводе Frito-Lay в Калифорнии, когда изобрел острые сырные чипсы. Его история стала легендой — путь от низов до должности вице-президента компании, двух книг, фильма и популярности среди латиноамериканского сообщества.

Однако в 2019 году статья Los Angeles Times поставила под сомнение эту версию, и после этого Монтаньез потерял карьерные возможности.

Федеральный судья Джон Холкомб вынес решение отклонить иск Монтаньеза, в котором он обвинял компанию в мошенничестве, клевете, незаконном обогащении и других нарушениях. Судья отметил, что представленные истцом факты недостаточны и не имеют надлежащей доказательной базы.

«Истец не смог доказать вероятность успеха по ни одному из пунктов иска, поэтому ходатайство ответчиков об отклонении иска удовлетворяется», — заявил судья.

В то же время суд дал Монтаньезу время до 13 июня, чтобы дополнить иск новыми фактами и подать его повторно. Если этого не произойдет, дело будет окончательно закрыто.

Иск был подан после того, как Frito-Lay в ответе для Los Angeles Times заявила: «В наших записях нет никаких доказательств, что Ричард участвовал в тестировании Flamin’ Hot». При этом компания добавила, что не отрицает вклад Монтаньеза, но история не подтверждается фактами.

Позднее Frito-Lay опубликовала опровержение, заявив, что их слова были неправильно истолкованы, и подтвердила уважение к Монтаньезу и его роли в развитии продукта.

Монтаньез в суде настаивал, что из-за «ложных и вводящих в заблуждение» заявлений он потерял множество возможностей для выступлений в качестве мотивационного спикера, что было его основным источником дохода. Он заявил, что компания обещала поддерживать его историю, но на самом деле пыталась его дискредитировать.

Однако судья отметил, что даже после публикации сомнительной статьи Монтаньеза публично поддерживали представители компании — они продолжали признавать его создателем Flamin’ Hot Cheetos и защищали в СМИ.

«Монтаньез сам ссылался на многочисленные заявления в свою поддержку, в том числе от бывших коллег», — отметил Холкомб.

Среди сторонников Монтаньеза была и Лиа Бокс, бывшая сотрудница, которая в соцсетях заявила: «Подозреваю, что сотни людей могут подтвердить историю Ричарда!»

Несмотря на это, истец утверждает, что ущерб уже нанесен — его карьера мотивационного спикера сильно пострадала, потому что ранее Frito-Lay активно поддерживала его публичный образ.

«Потребители покупают не только Flamin’ Hot Cheetos, но и вдохновляющую историю господина Монтаньеза», — говорится в иске.

Монтаньез требует запретить компании делать заявления, что он не является изобретателем продукта, а также компенсацию ущерба, размер которой будет определен в суде.

Известно, что Flamin’ Hot Cheetos впервые появились на рынке в 1992 году, а с 2007 года бывшие руководители Frito-Lay неоднократно открыто признавали роль Монтаньеза в создании этого вкуса.

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