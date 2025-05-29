Суд у США відхилив позов чоловіка, який стверджує, що винайшов гострі снеки Flamin’ Hot Cheetos

Федеральний суддя визнав докази недостатніми, але дав позивачу час для доопрацювання позову.

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Річард Монтанєз, який заявляє, що створив популярний гострий смак снеків Flamin’ Hot Cheetos 36 років тому, програв суд проти компанії PepsiCo та її підрозділу Frito-Lay. Проте його боротьба за визнання ще не закінчилася. Про це повідомляє Courthouse News.

Монтанєз розповідав, що працював прибиральником на заводі Frito-Lay у Каліфорнії, коли винайшов гострі сирні чіпси. Його історія стала легендою — від низів до посади віце-президента компанії, двох книг, фільму та популярності серед латиноамериканської спільноти.

Однак у 2019 році стаття Los Angeles Times поставила під сумнів цю версію, і за її наслідками Монтанєз втратив кар’єрні можливості.

Федеральний суддя Джон Холкомб ухвалив рішення відхилити позов Монтанєза, у якому він звинувачував компанію в шахрайстві, наклепі, незаконному збагаченні та інших порушеннях. Суддя вказав, що подані позивачем факти є недостатніми та не мають належної доказової бази.

«Позивач не зміг довести ймовірність успіху за жодним із пунктів позову, тому клопотання відповідачів про відхилення позову задовольняється», — зазначив суддя.

Водночас суд дав Монтанєзу час до 13 червня, щоб доповнити позов новими фактами і подати його повторно. Якщо цього не станеться, справа буде остаточно закрита.

Позов було подано після того, як Frito-Lay у відповіді для Los Angeles Times заявила: «У наших записах немає жодних доказів, що Річард брав участь у тестуванні Flamin’ Hot». Водночас компанія додала, що не заперечує внесок Монтанєза, але фактами історія не підтверджується.

Згодом Frito-Lay опублікувала спростування, заявивши, що їхні слова були неправильно витлумачені, і підтвердила повагу до Монтанєза та його ролі у розвитку продукту.

Монтанєз у суді наполягав, що через «хибні і оманливі» заяви він втратив багато можливостей для виступів як мотиваційний спікер, що було його основним джерелом доходу. Він заявив, що компанія обіцяла підтримувати його історію, але насправді намагалася його дискредитувати.

Однак суддя зазначив, що навіть після публікації сумнівної статті Монтанєза публічно підтримували представники компанії — вони продовжували визнавати його творцем Flamin’ Hot Cheetos і захищали у ЗМІ.

«Монтанєз сам посилався на численні заяви на свою підтримку, у тому числі від колишніх колег», — вказав Холкомб.

Серед прихильників Монтанєза була й Ліа Бокс, колишня співробітниця, яка у соцмережах заявила: «Маю підозру, що сотні людей можуть підтвердити історію Річарда!»

Незважаючи на це, позивач стверджує, що шкода вже завдана — його кар’єра мотиваційного спікера сильно постраждала, бо раніше Frito-Lay активно підтримувала його публічний образ.

«Споживачі купують не лише Flamin’ Hot Cheetos, а й надихаючу історію пана Монтанєза», — йдеться у позові.

Монтанєз вимагає заборонити компанії робити заяви, що він не винахідник продукту, а також компенсації збитків, розмір якої визначать на суді.

Як відомо, Flamin’ Hot Cheetos вперше з’явилися на ринку у 1992 році, а з 2007-го колишні керівники Frito-Lay неодноразово відкрито визнавали роль Монтанєза у створенні цього смаку.

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