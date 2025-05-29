Контракт на военную службу для лиц старше 60 лет – Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект, но Минобороны против

Минобороны не поддерживает идею привлечения на военную службу лиц старше 60 лет, если они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях, а в Администрации Госпогранслужбы указали на коррупциогенные факторы в законопроекте.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому мужчины старше 60 лет смогут подписывать контракт на военную службу. При этом Минобороны и Администрация Госпогранслужбы проект не поддержали. Последняя также указала на факторы, которые могут способствовать коррупции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 13229 о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста, внесли члены комитета по нацбезопасности Роман Костенко, Федор Вениславский, Александр Федиенко, Соломия Бобровская и другие.

Законопроект предусматривает право граждан в возрасте 60 лет и старше добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы. «Это ответ на запрос общества — многие мотивированные и опытные люди хотят быть полезными в условиях войны», — отметил Костенко.

Лица старше 60 лет смогут подписывать годичные контракты с согласия командира части. Для офицеров старше 60 лет потребуется дополнительное согласование с Генштабом ВСУ.

В контракте предлагается установить испытательный срок в 2 месяца. При этом контракт может быть прекращен или расторгнут в связи с признанием военнослужащего не прошедшим испытание, а также из-за служебного несоответствия.

Хотя Роман Костенко изначально отмечал, что законопроект разрабатывался при участии Минобороны, само Минобороны в своем заключении выразило множество замечаний, из которых следует, что законопроект в таком виде не поддерживается.

«Не поддерживается», — указано в предложениях Минобороны.

Согласно замечаниям министерства, авторы законопроекта считают целесообразным привлекать лиц старше 60 лет на небоевые должности, где физическая нагрузка незначительна, но необходимы опыт и знания.

«Минобороны не поддерживает идею привлечения на военную службу в период действия военного положения лиц старше 60 лет при условии, что такие лица не будут участвовать в ведении военными формированиями военных (боевых) действий, за исключением случаев защиты своего здоровья и жизни, а также здоровья и жизни других военнослужащих и гражданских лиц при отражении внезапного нападения», — указано в заключении.

Ведомство отметило, что на данный момент для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, а также младшего и старшего офицерского состава предельный возраст пребывания на военной службе установлен до 60 лет, а для лиц высшего офицерского состава — до 65 лет.

Другими словами, действующее законодательство о военной службе в части установления предельного возраста полностью согласуется с законодательством о государственной службе. Предложение об исключении возрастных ограничений исключительно для отдельной категории граждан и только при их приеме на военную службу, даже с учетом установленного годичного срока службы:

не согласуется с законодательством о государственной службе;

является сомнительным по своему содержанию и приведет к дискриминации в части обеспечения равных возможностей для реализации прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, по словам Минобороны, предложение о согласовании кандидатов исключительно Генштабом ВСУ потребует от органов управления проведения соответствующих согласовательных мероприятий с Генштабом. Такие мероприятия могут выходить за пределы полномочий Генштаба, возлагать на него дополнительные несвойственные задачи и не относиться к вопросам обеспечения личным составом ВСУ.

Законопроект не поддержали и в Администрации Государственной пограничной службы.

Как отметили там, «существует высокая вероятность невозможности выполнения такими военнослужащими условий контракта в полном объеме, в частности, в части исполнения служебных обязанностей».

Кроме того, норма о предоставлении командиру воинской части права давать или не давать письменное согласие на заключение контракта содержит коррупциогенный фактор, заключающийся в широкой дискреционности полномочий командира на свое усмотрение принимать решение о приеме на военную службу лиц старше 60 лет.

Также следует отметить, что необходимость согласования с Генштабом ВСУ всех кандидатов на военную службу по контракту на должности младшего или старшего офицерского состава старше 60 лет, в том числе в органы Госпогранслужбы, не согласуется с положениями закона о национальной безопасности, поскольку деятельность Госпогранслужбы направляется и координируется Кабмином через Министра внутренних дел.

Напомним, что Роман Костенко заявил, что законопроект, кроме 36 депутатов, также поддержала общественность, в том числе активистка Мария Берлинская.

Автор: Наталя Мамченко

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