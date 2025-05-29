Контракт на військову службу для осіб старше 60 років – Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект, але Міноборони проти

Міноборони не підтримує ідею залучення на військову службу осіб старше 60 років, якщо вони не будуть брати участь безпосередньо у бойових діях, а в Адміністрації Держприкордонслужби вказали на корупціогенні фактори у законопроекті

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував до прийняття в першому читанні законопроект, за яким чоловіки старше 60 років зможуть підписати контракт на військову службу. Разом з тим, Міноборони та Адміністрація Держприкордонслужби проект не підтримали. Остання вказала також і на фактори, які можуть сприяти корупції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цей законопроект 13229 щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку, внесли члени комітету з нацбезпеки Роман Костенко, Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Соломія Бобровська та інші.

Законопроект передбачає право громадян віком 60 і більше років добровільно підписувати контракти для проходження військової служби. «Це відповідь на запит суспільства — багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни», зазначив Костенко.

Особи старше 60 років зможуть підписувати однорічні контракти за згодою командира частини. Для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генштабу ЗСУ.

У контракті пропонується встановити випробування строком 2 місяці. При цьому цей контракт може бути припиненим чи розірваним у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування, а також через службову невідповідність.

Хоча Роман Костенко спочатку і зазначав, що законопроект розроблявся за участі Міноборони, однак саме Міноборони у своєму висновку висловило багато зауважень, з яких випливає, що цей законопроект фактично у такому вигляді не підтримується.

«Не підтримується», зазначено у пропозиціях Міноборони.

Як вказано у зауваженнях міністерства, на думку авторів законопроекту, доцільно залучати осіб віком від 60 років на небойові посади, де фізичне навантаження не є значним, але необхідні досвід, знання тощо.

«Міноборони не підтримується ідея залучення на військову службу у період дії воєнного стану осіб віком від 60 років за умови, що такі особи не будуть залучатися до участі у ведені військовими формуваннями воєнних (бойових) дій, за винятком випадків захисту свого здоров’я і життя, а також здоров’я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб під час відбиття раптового нападу», вказано у висновку.

Відомство вказало, що наразі для військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу граничний вік перебування на військовій службі встановлено до 60 років, а для осіб вищого офіцерського складу – до 65 років.

Іншими словами, на сьогодні законодавство про військовий обов’язок і військову службу в частині встановлення граничного віку перебування на військовій службі повністю узгоджується зі законодавством про державну службу. Пропозиція щодо виключення обмеження за віком та часом щодо граничного віку перебування на військовій службі виключно для окремої категорії громадян і тільки у разі їх прийому на військову службу, навіть з урахуванням визначеного у 1 рік строку військової служби:

не узгоджується зі законодавством про державну службу;

є сумнівною за своїм змістом та призведе до дискримінації в частині забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина.

Крім того, за словами Міноборони, пропозиція щодо унормування питань, пов’язаних з погодженням кандидатів, виключно Генштабом ЗСУ, потребуватиме від органів управління проводити відповідні погоджувальні заходи з Генштабом. Їх проведення може виходити за межі повноважень Генштабу, нести для нього додаткові непритаманні завдання та не відноситься до питань, пов’язаних із забезпеченням особовим складом ЗСУ.

Не підтримали цей законопроект і в Адміністрації Державної прикордонної служби.

Як зазначили там, «існує висока ймовірність неможливості виконання такими військовослужбовцями умов контракту в повному обсязі, зокрема з виконання службових обов’язків військовослужбовця.

Крім того, норма в частині надання командиру військової частини права на надання або ненадання письмової згоди на укладення контракту містить корупціогенний фактор, що полягає у широкій дискреційності повноважень командира на свій власний розсуд приймати рішення щодо прийняття на військову службу осіб віком від 60 років.

Слід також зауважити, що необхідність погодження з Генеральним штабом ЗСУ всіх кандидатів на військову службу за контрактом на посади молодшого або старшого офіцерського складу віком від 60 років, зокрема, й до органів Державної прикордонної служби України, не узгоджується з положеннями закону про національну безпеку, оскільки діяльність Державної прикордонної служби спрямовується і координується Кабміном через Міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, що Роман Костенко заявив, що законопроект крім 36 депутатів також підтримала громадськість, у тому числі активістка Марія Берлінська.

Автор: Наталя Мамченко

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