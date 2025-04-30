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Мужчины старше 60 лет смогут подписывать контракт на военную службу – зарегистрирован законопроект

14:45, 30 апреля 2025
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о контрактах на военную службу для мужчин старше 60 лет, в Минздраве готовят списки медиков для разбронирования, а Кабмин инициировал законопроект об отмене отсрочки для некоторых категорий соискателей образования.
Мужчины старше 60 лет смогут подписывать контракт на военную службу – зарегистрирован законопроект
Фото: rada.gov.ua
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В парламенте 30 апреля зарегистрировали законопроект 13229 о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе. Среди инициаторов – члены комитета по национальной безопасности Роман Костенко, Федор Вениславский, Александр Федиенко, Соломия Бобровская и другие.

Как сообщил Роман Костенко, речь идет о возможности служить по контракту для лиц старше 60 лет.

Законопроект предусматривает право граждан в возрасте 60 лет и старше добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы. «Это ответ на запрос общества — многие мотивированные и опытные люди хотят быть полезными в условиях войны, но действующее законодательство ограничивает их в этом», – отметил Костенко.

Законопроект предусматривает возможность подписания годичных контрактов лицами старше 60 лет во время военного положения с согласия командира части. Для офицеров старше 60 лет потребуется дополнительное согласование с Генеральным штабом ВСУ.

«Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу», – подчеркнул он.

Роман Костенко добавил, что законопроект, кроме 36 депутатов, также поддержала общественность, в том числе активистка Мария Берлинская.

В разработке законопроекта также помогали представители Министерства обороны и Генштаба.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Минздраве разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников.

«На данный момент Министерство здравоохранения получило соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования», – заявили в Минздраве.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», более 100 учреждений профессионального предвысшего и высшего образования ожидает проверка на предмет наличия лиц, которые путем получения образования уклоняются от мобилизации.

Также Кабмин внес в Верховную Раду законопроект 13193, который сделает невозможным использование образования как способа избежания мобилизации. Кабмин указывает, что за последнее полугодие значительно возросло количество соискателей профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования из числа военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование последовательно на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку.

В частности, предлагается ограничить 25 годами возраст для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и студентов профессиональных колледжей.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что отдельных военнослужащих ТЦК будут направлять в зону боевых действий.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект мобилизация

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о контрактах на военную службу для мужчин старше 60 лет, в Минздраве готовят списки медиков для разбронирования, а Кабмин инициировал законопроект об отмене отсрочки для некоторых категорий соискателей образования.

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