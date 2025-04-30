Минобороны сделало запрос на снятие бронирования с медицинских работников – Минздрав

В Минздраве сообщили, что работают над списками для снятия бронирования с медицинских работников.

Фото: moz.gov.ua

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В Министерстве здравоохранения под руководством министра Виктора Ляшко состоялась рабочая встреча с руководителями департаментов здравоохранения областных администраций.

Одной из ключевых тем стало разбронирование медицинских работников.

Напоминаем, что в начале года правительство разрешило бронировать 100% медицинских работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, организаций, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы.

В то же время, для обеспечения потребностей ВСУ и сектора обороны в медицинских работниках разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых есть потребность.

«На данный момент Министерство здравоохранения получило соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования», – заявили в Минздраве.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», более 100 учреждений профессионального предвысшего и высшего образования ожидает проверка на предмет наличия лиц, которые путем получения образования уклоняются от мобилизации.

Также Кабмин внес в Верховную Раду законопроект 13193, который сделает невозможным использование образования как способа избежания мобилизации. Кабмин указывает, что за последнее полугодие значительно возросло количество соискателей профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования из числа военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование последовательно на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку.

В частности, предлагается ограничить 25 годами возраст для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и студентов профессиональных колледжей.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что отдельных военнослужащих ТЦК будут направлять в зону боевых действий.

Автор: Наталя Мамченко

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