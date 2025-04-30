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В Киеве чиновница медучреждения требовала взятку у раненого военного

19:01, 30 апреля 2025
В Киеве будут судить чиновницу медучреждения за вымогательство 5 тысяч долларов за продление инвалидности военному.
В Киеве чиновница медучреждения требовала взятку у раненого военного
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя руководителя одного из столичных медицинских учреждений, которую обвиняют в вымогательстве и получении взятки от раненого военнослужащего. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, женщина требовала 5 тысяч долларов США у 38-летнего военного, который во время службы получил более 28 пулевых ранений. Речь шла о продлении II группы инвалидности, которая уже была установлена, но нуждалась в подтверждении.

Обвиняемая обещала, что за указанную сумму обеспечит прохождение необходимого медосмотра и повлияет на решение комиссии. В случае отказа платить, чиновница утверждала, что имеющихся ранений будет недостаточно для подтверждения статуса инвалида.

После шантажа военный обратился в милицию. Сейчас дело передано в суд, обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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прокуратура взятка Киев инвалидность больница

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