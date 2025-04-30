Украина и Молдова будут взаимно признавать документы об образовании и научные степени

Украинские дипломы, аттестаты и научные степени будут признаваться в Молдове, а молдавские документы об образовании — официально действовать в Украине.

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Правительство утвердило Постановление «Об утверждении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о взаимном признании документов об образовании и научных степеней». Об этом сообщил официальный сайт Министерства образования и науки Украины.

Документ создает правовые основания для вступления в силу Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о взаимном признании документов об образовании и научных степеней, подписанного 25 января 2025 года.

«Отныне украинские дипломы об образовании и научные степени будут признаваться в Молдове, и наоборот — молдавские документы об образовании будут признаваться в Украине по упрощенной процедуре. Подписанное соглашение — важный шаг для наших стран, ведь оно открывает новые возможности для обучения, трудоустройства, а также профессиональной и образовательной мобильности граждан обеих стран», — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

«Это лишь первый шаг в более широком процессе признания документов и поддержки наших граждан по обе стороны границы. Украинцам будет проще учиться, работать и реализовывать себя, не сталкиваясь с бюрократическими барьерами», — добавил Алексей Чернышов, вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины.

Соглашение предусматривает взаимное признание документов об образовании, периодов обучения и научных степеней, выданных в Украине и Республике Молдова в соответствии с национальным законодательством государств.

Кроме того, будут признаваться документы о присвоении квалификационных категорий и педагогических званий педагогическим работникам.

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