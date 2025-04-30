Суд в США запретил аптекам производить копии популярных лекарств Ozempic и Wegovy

В США суд отказал аптекам, которые пытались и дальше производить копии популярных препаратов Ozempic и Wegovy. Эти лекарства применяются для лечения диабета и ожирения. Аптеки обратились в суд, чтобы остаться на рынке, но проиграли дело. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что существуют специальные аптеки-компаундеры — они имеют право временно изготавливать копии брендовых препаратов, если в стране зафиксирован дефицит. Так произошло и с Ozempic и Wegovy: когда оригинальных препаратов не хватало, аптеки начали делать копии, чтобы обеспечить пациентов.

Однако в феврале 2024 года американский регулятор — FDA — официально заявил, что дефицита больше нет. Соответственно, аптеки больше не имеют права производить эти копии.

После этого группа аптек подала иск в суд, чтобы обжаловать решение FDA и получить разрешение остаться на рынке. Но федеральный судья Марк Питтман в Техасе им в этом отказал.

Суд поддержал позицию регулятора. Это означает, что уже в мае 2025 года крупные американские аптеки должны прекратить производство копий Ozempic и Wegovy. В дальнейшем продавать эти препараты сможет только их оригинальный производитель — компания Novo Nordisk.

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