ВККС рекомендует командировать трех судей в другие суды

Судей рекомендуют командировать в Шевченковский районный суд Львова и Херсонский городской суд Херсонской области.

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В среду, 28 мая, на заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о досрочном завершении командирования судьи и о командировании судей в другой суд того же уровня и специализации для отправления правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном завершении командирования судьи Бахмутского городского районного суда Донецкой области Федоровой Ольги Петровны в Дружковский городской суд Донецкой области. Также Федорову Ольгу Петровну рекомендовано командировать в Шевченковский районный суд города Львова сроком на один год.

В связи с выявлением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представления с рекомендацией о командировании сроком на один год:

судьи Зализчанского районного суда Тернопольской области Торской Ирины Васильевны в Шевченковский районный суд города Львова;

судьи Подольского районного суда города Кропивницкого Плохотниченко Леонида Ивановича в Херсонский городской суд Херсонской области.

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