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У Держприкордонслужбі вказали на корупціогенні фактори законопроекту про контракт для чоловіків старше 60 років

12:08, 29 травня 2025
Також там зазначили, що існує висока ймовірність неможливості виконання такими військовослужбовцями 60+ років умов контракту в повному обсязі.
У Держприкордонслужбі вказали на корупціогенні фактори законопроекту про контракт для чоловіків старше 60 років
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Надання командиру військової частини права на погодження чи не погодження укладення контракту на військову службу для чоловіків старше 60 років містить корупціогенний фактор, що полягає у широкій дискреційності повноважень командира на свій власний розсуд приймати рішення щодо прийняття на військову службу осіб віком від 60 років. На це вказала Адміністрація Держприкордонслужби у своїх зауваженнях на законопроект 13229.

Також там зазначили, що існує висока ймовірність неможливості виконання такими військовослужбовцями 60+ років умов контракту в повному обсязі, зокрема з виконання службових обов’язків військовослужбовця.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував до прийняття за основу законопроект, за яким чоловіки старше 60 років зможуть підписати контракт на військову службу.

Разом з тим, Міноборони та Адміністрація Держприкордонслужби проект не підтримали.

Міністерство оборони зазначило, що не підтримує ідея залучення на військову службу у період дії воєнного стану осіб віком від 60 років за умови, що такі особи не будуть залучатися до участі у ведені військовими формуваннями воєнних (бойових) дій, за винятком випадків захисту свого здоров’я і життя, а також здоров’я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб під час відбиття раптового нападу.

Автор: Наталя Мамченко

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Також там зазначили, що існує висока ймовірність неможливості виконання такими військовослужбовцями 60+ років умов контракту в повному обсязі.

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