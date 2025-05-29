Практика судов
  1. В мире

В Великобритании фермер украл у соседа более 70 беременных овец из-за долгов — мужчину судили

17:22, 29 мая 2025
40-летний фермер осужден за кражу 73 беременных овец у своего соседа.
В Великобритании фермер украл у соседа более 70 беременных овец из-за долгов — мужчину судили
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Фермер из Великобритании украл у соседа более 70 беременных овец. Об инциденте стало известно во время слушания в суде города Аберистуит, сообщает BBC.

40-летний Хьюэл Уильямс из Ллангадога, Кармартеншир, признал свою вину в краже 73 овец у Родри Ллира Эванса.

Некоторых животных обнаружили на землях Уильямса неподалёку от Лландисула, которые граничат с фермой Эванса, после сообщения местных жителей в марте. Других нашли на местном бойне и аукционе без ушных бирок, идентифицирующих владельца.

Часть овец мужчина передал другому фермеру для погашения долга.

Уильямс, проживающий на своей ферме площадью 270 акров вместе с 81-летним дядей, в суде заявил, что «глубоко сожалеет» о своих действиях. Он объяснил, что пошёл на преступление из-за финансовых трудностей, признав свои поступки «неприемлемыми» и испытывая стыд.

Эванс заявил, что кража нанесла «невыносимый стресс» его семье и бизнесу.

Все украденные овцы были беременными. Этот регион, как сообщили в суде, имеет самый высокий уровень кражи скота в Великобритании за период с апреля 2024 по март 2025 года.

Уильямса приговорили к 12 месяцам условного срока, обязали отработать 250 часов общественных работ и выплатить более 5000 фунтов стерлингов компенсации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд кража Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Второй подряд конкурс на должности судей КСУ по квоте Съезда судей полностью провалился

Иностранные эксперты в составе Совещательной группы экспертов воспользовались правом «контрольного» голоса и не разрешили судьям продолжить участие в конкурсе.

Высший совет правосудия одобрил премии всем руководителям ГСА, кроме одного

Заместитель председателя ГСА по цифровому развитию Леонид Сапельников остался без премии.

В САП поддержали формат законопроекта Минюста об отмене автоматического закрытия дел по истечении срока досудебного расследования

МВФ ждет принятия закона, которым отменяются сроки досудебного расследования после уведомления лицу о подозрении, а полномочия следственных судей продлевать сроки передаются прокурорам, поэтому придется искать компромисс.

Аудит Высшего антикоррупционного суда выявил пробел в учете средств залога – Счетная палата

Также Счетная палата выявила, что финансовую отчетность в ВАКС фактически составляют вручную – в таблицах Excel, что повышает риски допущения ошибок.

ВККС пока не будет принимать документы кандидатов в АП ВАКС – будет ждать вступления в силу закона об упрощении процедур

Документы для участия в конкурсе в Апелляционную палату ВАКС в июне 2025 года не будут приниматься – ВККС будет ждать, пока вступит в силу закон о разрешении повторного участия кандидатов, проваливших экзамен в предыдущий раз.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді