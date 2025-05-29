В Великобритании фермер украл у соседа более 70 беременных овец из-за долгов — мужчину судили

40-летний фермер осужден за кражу 73 беременных овец у своего соседа.

Фото: unsplash

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Фермер из Великобритании украл у соседа более 70 беременных овец. Об инциденте стало известно во время слушания в суде города Аберистуит, сообщает BBC.

40-летний Хьюэл Уильямс из Ллангадога, Кармартеншир, признал свою вину в краже 73 овец у Родри Ллира Эванса.

Некоторых животных обнаружили на землях Уильямса неподалёку от Лландисула, которые граничат с фермой Эванса, после сообщения местных жителей в марте. Других нашли на местном бойне и аукционе без ушных бирок, идентифицирующих владельца.

Часть овец мужчина передал другому фермеру для погашения долга.

Уильямс, проживающий на своей ферме площадью 270 акров вместе с 81-летним дядей, в суде заявил, что «глубоко сожалеет» о своих действиях. Он объяснил, что пошёл на преступление из-за финансовых трудностей, признав свои поступки «неприемлемыми» и испытывая стыд.

Эванс заявил, что кража нанесла «невыносимый стресс» его семье и бизнесу.

Все украденные овцы были беременными. Этот регион, как сообщили в суде, имеет самый высокий уровень кражи скота в Великобритании за период с апреля 2024 по март 2025 года.

Уильямса приговорили к 12 месяцам условного срока, обязали отработать 250 часов общественных работ и выплатить более 5000 фунтов стерлингов компенсации.

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