В Винницкой области гражданин Китая предлагал взятку пограничнику, чтобы попасть в Украину

Гражданин Китая предложил пограничнику неправомерную выгоду в размере 540 долларов.

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Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины сообщило, что на автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский» во время оформления иностранца на въезд в Украину пограничники зафиксировали попытку дачи взятки.

Отмечается, что чтобы ускорить прохождение пограничного контроля, 25-летний гражданин Китая предложил военнослужащему неправомерную выгоду в размере 540 долларов США.

«Пограничник отказался от предложения, а факт попытки подкупа задокументировал в установленном порядке», — заявили в ГПСУ.

О происшествии сообщено Национальной полиции по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

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