Над Сумщиною зафіксували полярне сяйво – відео

Ввечері над Сумською областю спостерігалося рідкісне явище.

Джерело фото: Depositphotos

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29 травня ввечері над Сумською областю спостерігалося полярне сяйво. Про це рідкісне явище повідомили в Сумському обласному центрі з гідрометеорології.

Полярне сяйво — це явище є світінням розріджених шарів атмосфери на висотах 60—100 км під дією сонячного вітру (потоків протонів та електронів). Заряджені частинки потрапляють в земну атмосферу з космосу і під дією магнітного поля Землі спрямовуються до північного або південного магнітного полюса, де вони входять у верхні шари атмосфери, зіштовхуються з молекулами або атомами газів атмосфери, збуджують їх і змушують їх випромінювати видиме світло.

Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле Землі спрямовує до полюсів.

Автор відео: Антон Редькін, с. Русанівка, Роменський район.

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