У Німеччині літак, яким керувала 71-річна жінка, впав на житловий будинок — є загиблі, фото

Невеликий літак впав з неба прямо в житловий будинок.

Фото: Sascha Rixkens/dpa/picture alliance

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На заході Німеччини невеликий літак впав на житловий будинок. Внаслідок цього загинули 71-річна пілот та ще одна людина. Про це повідомляє Rheinische Post.

Нещасний випадок стався в містечку Коршенброх, розташованому на захід від Дюссельдорфа.

За словами правоохоронців, одна із загиблих – льотчиця. Відомо про ще одну жертву, але поки що не зрозуміло, чи це другий пілот, чи мешканець будинку, на який упав літак.

Після падіння літака на приватну оселю спалахнула пожежа.

Зазначається, що незадовго до падіння льотчиця попередила диспетчерів про неполадки з двигуном та попросила про аварійну посадку на найближчому аеродромі.

Причини аварії наразі залишаються невідомими.