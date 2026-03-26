Підпалив сухостій і згорів сам: на Київщині трагічно загинув чоловік

На Київщині під час спалювання сухостою на власній ділянці загинув чоловік.

На Київщині чоловік загинув під час спалювання сухої трави на власній ділянці — полум’я швидко вийшло з-під контролю. Про інцидент повідомили в ГУ ДСНС у Київській області.

Трагедія сталася у місті Сквира Білоцерківського району: під час підпалу сухостою вогонь стрімко поширився, і чоловік опинився у полум’ї. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Рятувальники вкотре наголошують, що випалювання сухої рослинності становить серйозну небезпеку не лише для природи, а й для людей.

