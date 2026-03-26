Поджег сухостой и сгорел сам: в Киевской области трагически погиб мужчина

В Киевской области во время сжигания сухостоя на собственном участке погиб мужчина.

В Киевской области мужчина погиб во время сжигания сухой травы на собственном участке — пламя быстро вышло из-под контроля. Об инциденте сообщили в ГУ ГСЧС в Киевской области.

Трагедия произошла в городе Сквира Белоцерковского района: во время поджога сухостоя огонь стремительно распространился, и мужчина оказался в пламени. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Спасатели еще раз подчеркивают, что обжиг сухой растительности представляет серьезную опасность не только для природы, но и для людей.

