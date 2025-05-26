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У Швейцарії збудували найвищу 3D-друковану будівлю у світі – фото

16:57, 26 травня 2025
Tor Alva висотою 30 метрів з’явилась у селі з 12 мешканцями.
У Швейцарії збудували найвищу 3D-друковану будівлю у світі – фото
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У швейцарському альпійському селі Муленьс завершено зведення Tor Alva — найвищої у світі будівлі, надрукованої на 3D-принтері. Як повідомляє Dezeen, унікальна вежа стала архітектурною окрасою регіону й новим символом сучасного підходу до будівництва.

Tor Alva (у перекладі — «Біла вежа») постала на місці старої кузні. Її архітектура — багатошарова, як святковий торт — відсилає до кондитерської спадщини регіону. Конструкція заввишки 30 метрів тримається на 32 спіральних порожнистих колонах, виготовлених за допомогою 3D-друку. Весь процес друку тривав 900 годин, а будівництво — п’ять місяців.

Проєкт реалізував культурний фонд Origen разом із Швейцарською вищою технічною школою Цюриха (ETH Zurich). За даними NZZ, вежа обійшлася у 4,5 мільйона швейцарських франків, що більш ніж удвічі перевищило запланований бюджет.

Tor Alva має чотири поверхи, останній з яких виконуватиме функцію оглядового майданчика і сцени для культурних подій. Конструкція модульна — її можна розібрати й перевезти в інше місце.

Вежа буде доступна для туристів: екскурсія коштуватиме 100 франків і включатиме дегустацію десерту. У Муленьсі, де зараз живе лише 12 осіб, Tor Alva простоїть п’ять років — саме стільки часу вона має на те, щоб привернути увагу до зникаючого села XIX століття. Після цього вежу планують перевезти.

Фото: Dezeen

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Швейцарія будівництво

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