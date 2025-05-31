На Київщині травмована козуля прийшла просити допомоги у людей – відео

Козуля отримала необхідну допомогу та має шанс на повернення до природного середовища.

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У одному з сіл Бориспільського району Київщини до правоохоронців звернувся місцевий мешканець з проханням забрати травмовану тварину.

Чоловік розповів, що у селі Займище на подвір’я з лісу забігла тварина. Козуля зазнала травми й не могла самостійно вибратися. Про порятунок тварини розповіли у поліції Київщини.

Працівники Бориспільського районного управління поліції обережно перенесли тварину у безпечне місце та передали її зоозахисникам.

У правоохоронців зазначили, що козуля отримала необхідну допомогу та має шанс на повернення до природного середовища.

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