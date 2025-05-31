В Киевской области травмированная косуля пришла просить помощи у людей – видео

Косуля получила необходимую помощь и имеет шанс вернуться в природную среду.

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В одном из сел Бориспольского района Киевщины к правоохранителям обратился местный житель с просьбой забрать травмированное животное. Мужчина рассказал, что в селе Займище на его двор забежало животное. Косуля получила травму и не могла выбраться самостоятельно. Об этом сообщила полиция Киевщины.

Сотрудники Бориспольского районного управления полиции осторожно перенесли животное в безопасное место и передали его зоозащитникам.

Правоохранители отметили, что косуля получила необходимую помощь и имеет шанс вернуться в природную среду.

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