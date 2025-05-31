В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из четырех громад

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов в Сумском районе. Об этом сообщили 31 мая на официальной странице главы Сумской ОВА.
Эвакуация проводится из следующих населенных пунктов:
Контакт эвакуационного штаба в Сумском районе: 050 650 70 83.
На сегодняшний день под обязательную эвакуацию попадают 213 населенных пунктов Сумской области.
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