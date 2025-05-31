В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из четырех громад

Глава Сумской ОВА подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов в Сумском районе. Об этом сообщили 31 мая на официальной странице главы Сумской ОВА.

Эвакуация проводится из следующих населенных пунктов:

Горобовка (Ричковская сельская громада)

Штановка, Вороновка, Янченки (Билопольская городская громада)

Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская громада)

Кровное, Николаевка, Руднивка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская громада)

Контакт эвакуационного штаба в Сумском районе: 050 650 70 83.

На сегодняшний день под обязательную эвакуацию попадают 213 населенных пунктов Сумской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.