Неизвестное лицо имитировало советницу Трампа и несколько недель общалось с политиками – Wall Street Journal

Федеральные органы власти расследуют попытку выдать себя за руководительницу аппарата Белого дома.

Источник фото: Andrew Harnik/Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральные органы власти начали расследование после того, как неизвестное лицо пыталось выдать себя за Сьюзи Уайлз, руководителя аппарата Белого дома. По данным источников, знакомых с ситуацией, лицо обращалось к известным республиканцам, сенаторам, губернаторам и руководителям крупных компаний, выдавая себя за Уайлз в телефонных звонках и текстовых сообщениях. Об этом пишет Wall Street Journal.

Известно, что в последние недели множество высокопоставленных лиц и бизнесменов получали звонки и сообщения от неизвестного, который представлялся руководителем аппарата Белого дома.

Некоторые законодатели начали подозревать, что с ними общается не настоящая чиновница, когда «двойник» начал задавать странные вопросы о Трампе — те, на которые настоящая Уайлз точно должна была бы знать ответы. Один из подозрительных случаев — просьба перевести деньги, о чем рассказали некоторые собеседники. Многие также обратили внимание, что стиль сообщений был слишком официальным и с грамматическими ошибками, что для Уайлз не характерно. К тому же, сообщения и звонки поступали не с её настоящего номера.

«ФБР относится ко всем угрозам против президента, его персонала и нашей кибербезопасности с высочайшей серьезностью. Защита способности сотрудников нашей администрации безопасно общаться для выполнения миссии президента является нашим главным приоритетом», — заявил директор ФБР Каш Патель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.