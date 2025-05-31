Финал Лиги чемпионов УЕФА: «ПСЖ» против «Интера» уже 31 мая

Стартовый свисток арбитра Иштвана Ковача прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В субботу, 31 мая, в Мюнхене состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» и итальянским «Интером». Поединок пройдет на стадионе «Альянц-Арена», который вмещает 75 тысяч зрителей. Стартовый свисток арбитра Иштвана Ковача прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Этот матч станет кульминацией, где две топовые команды будут бороться за престижный трофей.

От Украины в Лиге чемпионов в этом году выступал донецкий «Шахтер», но не смог пробиться в плей-офф. В прошлом году победу в турнире одержал мадридский «Реал», который в финале на «Уэмбли» победил дортмундскую «Боруссию» с счётом 2:0.

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