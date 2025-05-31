Законопроект о сокращении пенсий для прокуроров не прошел комитет Верховной Рады — Гетманцев

Даниил Гетманцев заявил, что законопроект снова рассмотрят на следующем заседании.

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Законопроект, который предусматривает отмену спецпенсий для прокуроров, прошел первое чтение в парламенте, но не получил положительного решения на заседании профильного Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам несмотря на то, что руководство Комитета поддерживало этот законопроект, мощное сопротивление остановило принятие решения.

«Сопротивление со стороны прокурорского сообщества и некоторых депутатов, которые их поддерживают, оказалось сумасшедшим», — отметил он.

По словам Гетманцева, затягивание этого вопроса не увенчается успехом. Он подчеркнул, что отмена спецпенсий для прокуроров — это не только вопрос справедливости, но и высвобождение ресурсов для повышения минимальных пенсий в стране.

Гетманцев отметил, что законопроект могут доработать уже на следующей неделе на очередном заседании Комитета, а затем вынести его на голосование во втором чтении в парламенте.

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