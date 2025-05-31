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Зеленский объяснил, почему перенес празднование Дня защиты детей в Украине на 20 ноября

10:43, 31 мая 2025
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, переносящий празднование Дня защиты детей в Украине на 20 ноября вместо 1 июня.
Зеленский объяснил, почему перенес празднование Дня защиты детей в Украине на 20 ноября
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», День защиты детей в Украине теперь будут отмечать 20 ноября вместо 1 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долгое время в Украине День защиты детей отмечался 1 июня, но, по его словам, эта традиция была скорее по инерции, чем по искренней необходимости. Со временем все больше общественных организаций и образовательных учреждений начали акцентировать внимание на Всемирном дне ребенка, который отмечается 20 ноября.

Президент подчеркнул важность синхронизации украинской практики с международной, отметив, что именно в этот день, 20 ноября, в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году — Конвенция ООН о правах ребенка.

В связи с этим, Зеленский подписал указ, который официально переносит празднование Дня защиты детей в Украине на 20 ноября, в соответствии с мировыми стандартами.

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