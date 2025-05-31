Владимир Зеленский анонсировал награду «Будущее Украины» для детей-героев

В следующем месяце, впервые, награды будут вручены самым смелым украинским детям, которые помогали спасать жизни и показывали невероятную стойкость.

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В Украине будет введена награда «Будущее Украины» для детей, которые проявили храбрость и стойкость во время полномасштабного вторжения. На следующей неделе Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская впервые вручат соответствующие награды.

Как сообщил Президент, в июне, в первых числах месяца, начнут награждать не только взрослых, проявивших себя, но и детей.

«Храбрость украинских детей, стойкость, часто – взрослость наших детей точно заслуживают признания, благодарности. В Украине будет специальная награда – «Будущее Украины», и мы с Еленой будем вручать ее впервые на следующей неделе самым смелым нашим мальчикам и девочкам. Тем, кто помогал спасению людей. Кто проявил собственную исключительную стойкость. И кем мы все можем только гордиться. На следующей неделе лично поблагодарим их от имени всей Украины и сделаем такую награду, такую благодарность нашей новой традицией», — отметил он.

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