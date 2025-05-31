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Володимир Зеленський анонсував відзнаку «Майбутнє України» для дітей-героїв

10:07, 31 травня 2025
Наступного місяця, вперше, нагороди будуть вручені найсміливішим українським дітям, які допомагали рятувати життя та показували неймовірну стійкість
Володимир Зеленський анонсував відзнаку «Майбутнє України» для дітей-героїв
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В Україні буде запроваджена відзнака «Майбутнє України» для дітей, які проявили хоробрість та стійкість під час повномасштабного вторгнення. Наступного тижня Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вперше вручать відповідні нагороди.

Зокрема, за словами Президента, в червні – у перших числах червня, – почнуть нагороджувати не тільки дорослих, які проявили себе, але й дітей.

«Хоробрість українських дітей, стійкість, часто – дорослість наших дітей точно заслуговують на визнання, на вдячність. В Україні буде спеціальна відзнака – «Майбутнє України», і ми з Оленою будемо вручати її вперше наступного тижня найбільш сміливим нашим хлопчикам і дівчаткам. Тим, хто допоміг порятунку людей. Хто проявив власну надзвичайну стійкість. І ким ми всі можемо тільки пишатись. Наступного тижня особисто подякуємо їм від імені всієї України, і зробимо таку відзнаку, таку подяку нашою новою традицією», - вказав він.

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діти Україна Володимир Зеленський офіс президента

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