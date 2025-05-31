Апеляційний суд в США постановив, що масові звільнення Трампа держслужбовців залишаться призупиненими

Федеральний апеляційний суд залишив призупиненими директиви Трампа щодо масових звільнень у агентствах.

Джерело фото: Jabin Botsford/The Washington Post/Getty Images

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Федеральний апеляційний суд США 30 травня постановив, що директиви президента країни Дональда Трампа щодо масових звільнень у кількох урядових агентствах залишаються призупиненими. Це сталося після того, як адміністрація Трампа звернулася до Апеляційного суду 9-го округу з проханням скасувати рішення нижчого суду, яке зупиняло звільнення у понад десятку агентств. Про це пише CNN.

Суд дійшов висновку, що виконавчий указ Трампа значно перевищує повноваження президента згідно з Конституцією. Трамп прагнув провести значну реорганізацію урядових структур через масштабні звільнення, однак окружний суддя заявив, що для таких змін потрібен дозвіл Конгресу.

Ці дії викликали юридичний позов від профспілок федеральних службовців та інших груп, які оскаржили лютневий указ Трампа, що передбачав масштабну реструктуризацію урядових органів.

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