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Кабмін пропонує зміни для соціального захисту призовників і військовослужбовців

09:26, 31 травня 2025
Кабінет Міністрів зареєстрував в Верховній Раді проект закону, який передбачає внесення низки змін.
Кабмін пропонує зміни для соціального захисту призовників і військовослужбовців
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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань», реєстр. № 1334️.

Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, законопроектом пропонується врегулювати питання щодо:

  • соціального захисту військовослужбовців строкової військової служби та базової військової служби, а також членів їхніх сімей шляхом внесення змін до: Кодексу законів про працю України, ЗУ «Про відпустки», ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
  • виключення із ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» положень щодо підстав звільнення із військової служби та стосовно надання права особам, релігійні переконання яких перешкоджають проходженню строкової військової служби на проходження альтернативної (невійськової) служби, як таких що не належать до предмету правового регулювання цього Закону;
  • запровадження шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем для курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти;
  • надання відпустки військовослужбовцям після звільнення з полону в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, та під час дії воєнного стану.

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Кабінет Міністрів України військовослужбовці

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