Кабмин предлагает изменения для социальной защиты призывников и военнослужащих

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, предусматривающий внесение ряда изменений.

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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социального обеспечения военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и других вопросов», реестр № 1334️.

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроектом предлагается урегулировать вопросы:

социального обеспечения военнослужащих срочной военной службы и базовой военной службы, а также членов их семей путем внесения изменений в: Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины «О отпусках», Закон Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», Закон Украины «Об обязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», Закон Украины «Об обязательном государственном пенсионном страховании», Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование»;

исключения из Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» положений относительно оснований увольнения с военной службы и относительно предоставления права лицам, чьи религиозные убеждения препятствуют прохождению срочной военной службы, пройти альтернативную (невоенную) службу, как таких, которые не относятся к предмету правового регулирования этого Закона;

введения шестидневной рабочей недели с одним выходным днем для курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования, учреждений профессионально-предвышего военного образования;

предоставления отпуска военнослужащим после освобождения из плена в особый период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, а также во время действия военного положения.

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