Практика судов
  1. В Украине

Ермак встретился с американскими сенаторами — обсудили санкции против России

08:39, 31 мая 2025
Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.
Ермак встретился с американскими сенаторами — обсудили санкции против России
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

30 мая руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, которые находятся с визитом в Украине.

На встрече также присутствовали временный поверенный по делам США в Украине Джули Девис, заместители руководителя Офиса Президента Павел Палиса и Игорь Брусило, советник по санкционной политике Владислав Власюк, советник операционного директора Bring Kids Back UA Дария Заривна, а также советник Олександр Бевз.

Ермак подчеркнул важность продолжения поддержки со стороны США, в частности от президента Дональда Трампа, Конгресса и американского народа.
«Мы очень благодарны за то, что вы сделали и продолжаете делать. Украинцы всегда будут помнить вашу огромную помощь и поддержку. Несмотря на все обстоятельства Украина живет, и мы продолжаем бороться с врагом. Такие визиты, как ваш, важны, потому что вы на собственные глаза можете это увидеть», — сказал он.

Во время встречи обсудили законопроект о усилении санкций против России. Особое внимание уделили не только ограничениям для России, но и для стран, поддерживающих ее агрессию. Кроме того, Ермак рассказал о дипломатических усилиях Украины, отметив, что Россия до сих пор не передала «меморандум» о прекращении огня, обещанный Путиным Трампу.

О ситуации на фронте доложил Павел Палиса, а Дария Заривна поделилась усилиями по возвращению незаконно депортированных детей из России. Сенаторы имели возможность пообщаться с детьми, вернувшимися из российской депортации.

Владислав Власюк подчеркнул важность санкций против энергетического сектора РФ, а Игорь Брусило призвал ввести санкции против компаний, добывающих полезные ископаемые на временно оккупированных территориях Украины.

Линдси Грэм и Ричард Блюментал выразили безоговорочную поддержку Украине, подчеркнув, что борьба Украины за свободу важна не только для нее, но и для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США санкции Украина война офис президента

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водители массово отказываются проходить осмотр на состояние наркотического опьянения – в судах говорят, что опасаются, вместо больницы оказаться в ТЦК

Все происходит по одному сценарию – остановка полицией, сообщение о нахождении в розыске, обвинение в употреблении наркотиков, приглашение к врачу-наркологу, отказ, составление протокола.

Высший совет правосудия ищет желающих профинансировать создание ЕСИКС

После прекращения активной деятельности USAID с финансированием Судебной информационно-коммуникационной системы возникли проблемы.

Высший антикоррупционный суд сообщил о давлении со стороны Государственного бюро расследований

В ВАКС говорят о попытке дискредитации суда по делу бывшего заместителя председателя ВХСУ.

Конкурс в апелляционные административные суды — кто из кандидатов удачно прошел собеседование

Конкурсные перспективы двух судей ВККС определит в пленарном составе.

Известны два кандидата на должность члена ВККС по квоте судей – судья Верховного Суда в отставке и судья, которая осуществляет правосудие менее года

Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС с иностранными экспертами в составе прекращает работу.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду