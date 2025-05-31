Ермак встретился с американскими сенаторами — обсудили санкции против России

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

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30 мая руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, которые находятся с визитом в Украине.

На встрече также присутствовали временный поверенный по делам США в Украине Джули Девис, заместители руководителя Офиса Президента Павел Палиса и Игорь Брусило, советник по санкционной политике Владислав Власюк, советник операционного директора Bring Kids Back UA Дария Заривна, а также советник Олександр Бевз.

Ермак подчеркнул важность продолжения поддержки со стороны США, в частности от президента Дональда Трампа, Конгресса и американского народа.

«Мы очень благодарны за то, что вы сделали и продолжаете делать. Украинцы всегда будут помнить вашу огромную помощь и поддержку. Несмотря на все обстоятельства Украина живет, и мы продолжаем бороться с врагом. Такие визиты, как ваш, важны, потому что вы на собственные глаза можете это увидеть», — сказал он.

Во время встречи обсудили законопроект о усилении санкций против России. Особое внимание уделили не только ограничениям для России, но и для стран, поддерживающих ее агрессию. Кроме того, Ермак рассказал о дипломатических усилиях Украины, отметив, что Россия до сих пор не передала «меморандум» о прекращении огня, обещанный Путиным Трампу.

О ситуации на фронте доложил Павел Палиса, а Дария Заривна поделилась усилиями по возвращению незаконно депортированных детей из России. Сенаторы имели возможность пообщаться с детьми, вернувшимися из российской депортации.

Владислав Власюк подчеркнул важность санкций против энергетического сектора РФ, а Игорь Брусило призвал ввести санкции против компаний, добывающих полезные ископаемые на временно оккупированных территориях Украины.

Линдси Грэм и Ричард Блюментал выразили безоговорочную поддержку Украине, подчеркнув, что борьба Украины за свободу важна не только для нее, но и для национальной безопасности Соединенных Штатов.

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