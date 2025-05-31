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Єрмак зустрівся з американськими сенаторами – обговорили санкції проти Росії

08:39, 31 травня 2025
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.
Єрмак зустрівся з американськими сенаторами – обговорили санкції проти Росії
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30 травня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, які перебувають в Україні з візитом.

На зустрічі також були присутні тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, заступники керівника Офісу Президента Павло Паліса та Ігор Брусило, радник з питань санкційної політики Владислав Власюк, радниця операційного директора Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, а також радник Олександр Бевз.

Єрмак підкреслив важливість продовження підтримки з боку США, зокрема від Президента Дональда Трампа, Конгресу та американського народу.

«Ми дуже вдячні за те, що ви зробили й продовжуєте робити. Українці завжди пам’ятатимуть вашу величезну допомогу та підтримку. Попри всі обставини Україна живе й ми продовжуємо боротися з ворогом. Такі візити, як ваш, важливі, тому що ви на власні очі можете це побачити», — сказав він.

Під час зустрічі обговорили законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Особлива увага була приділена не лише обмеженням для Росії, а й для країн, які підтримують її агресію. Окрім цього, Єрмак розповів про дипломатичні зусилля України, зазначивши, що Росія досі не передала «меморандум» щодо припинення вогню, обіцяний Путіним Трампу.

Про ситуацію на фронті доповів Павло Паліса, а Дарія Зарівна поділилася зусиллями щодо повернення незаконно депортованих дітей з Росії. Сенатори мали можливість поспілкуватися з дітьми, які повернулися з російської депортації.

Владислав Власюк наголосив на важливості санкцій проти енергетичного сектору РФ, а Ігор Брусило закликав до введення санкцій щодо компаній, що видобувають корисні копалини на тимчасово окупованих територіях України.

Ліндсі Грем і Річард Блюментал висловили беззаперечну підтримку Україні, підкресливши, що боротьба України за свободу є важливою не лише для неї, а й для національної безпеки Сполучених Штатів.

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США санкції Україна війна офіс президента

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