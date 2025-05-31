Апелляционный суд в США постановил, что массовые увольнения Трампа госслужащих останутся приостановленными

Федеральный апелляционный суд оставил приостановленными директивы Трампа по массовым увольнениям в агентствах.

Источник фото: Jabin Botsford/The Washington Post/Getty Images

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Федеральный апелляционный суд США 30 мая постановил, что директивы президента страны Дональда Трампа по массовым увольнениям в нескольких правительственных агентствах остаются приостановленными. Это произошло после того, как администрация Трампа обратилась в Апелляционный суд 9-го округа с просьбой отменить решение нижестоящего суда, которое приостанавливалось увольнение более чем в десятке агентств. Об этом сообщает CNN.

Суд пришел к выводу, что исполнительный указ Трампа значительно превышает полномочия президента в соответствии с Конституцией. Трамп стремился провести значительную реорганизацию государственных структур через масштабные увольнения, однако окружной судья заявил, что для таких изменений необходимо разрешение Конгресса.

Эти действия вызвали юридический иск от профсоюзов федеральных служащих и других групп, которые оспорили февральский указ Трампа, предписывающий масштабную реструктуризацию государственных органов.

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