Зеленський пояснив, чому переніс святкування Дня захисту дітей в Україні на 20 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який переносить святкування Дня захисту дітей в Україні на 20 листопада замість 1 червня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», День захисту дітей в Україні тепер відзначатимуть 20 листопада замість 1 червня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що довгий час в Україні День захисту дітей відзначався 1 червня, але, за його словами, ця традиція була скоріше з інерції, ніж з щирої необхідності. З часом все більше громадських організацій та освітніх установ почали акцентувати увагу на Всесвітньому дні дитини, який відзначається 20 листопада.

Президент підкреслив важливість синхронізації української практики з міжнародною, зазначивши, що саме цього дня, 20 листопада, у 1959 році була ухвалена Декларація прав дитини, а в 1989 році — Конвенція ООН про права дитини.

Відтак, у зв'язку з цим, Зеленський підписав указ, який офіційно переносить святкування Дня захисту дітей в Україні на 20 листопада, відповідно до світових стандартів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.