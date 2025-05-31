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Зеленський пояснив, чому переніс святкування Дня захисту дітей в Україні на 20 листопада

10:43, 31 травня 2025
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який переносить святкування Дня захисту дітей в Україні на 20 листопада замість 1 червня.
Зеленський пояснив, чому переніс святкування Дня захисту дітей в Україні на 20 листопада
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», День захисту дітей в Україні тепер відзначатимуть 20 листопада замість 1 червня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що довгий час в Україні День захисту дітей відзначався 1 червня, але, за його словами, ця традиція була скоріше з інерції, ніж з щирої необхідності. З часом все більше громадських організацій та освітніх установ почали акцентувати увагу на Всесвітньому дні дитини, який відзначається 20 листопада.

Президент підкреслив важливість синхронізації української практики з міжнародною, зазначивши, що саме цього дня, 20 листопада, у 1959 році була ухвалена Декларація прав дитини, а в 1989 році — Конвенція ООН про права дитини.

Відтак, у зв'язку з цим, Зеленський підписав указ, який офіційно переносить святкування Дня захисту дітей в Україні на 20 листопада, відповідно до світових стандартів.

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діти указ Володимир Зеленський

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