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Законопроект про зменшення пенсій для прокурорів не пройшов комітет Ради – Гетманцев

11:07, 31 травня 2025
Данило Гетьманцев заявив, що законопроект знову розглянуть на наступному засіданні.
Законопроект про зменшення пенсій для прокурорів не пройшов комітет Ради – Гетманцев
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Законопроект, що передбачає скасування спецпенсій для прокурорів, пройшов перше читання в парламенті, проте не отримав позитивного вирішення на засіданні профільного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, попри те, що керівництво Комітету підтримувало цей законопроект, потужний опір зупинив прийняття рішення.

«Опір з боку прокурорської спільноти та деяких депутатів, які їх підтримують, виявився шаленим», - вказав він.

За словами Гетманцева, затягування цього питання не матиме успіху. Він наголосив, що скасування спецпенсій для прокурорів — це не тільки питання справедливості, але й вивільнення ресурсів для підвищення мінімальних пенсій в країні.

Гетманцев зазначив, що законопроект можуть доопрацювати вже наступного тижня на черговому засіданні Комітету, а після цього винести його на голосування у другому читанні в парламенті.

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