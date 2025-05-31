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Фінал Ліги чемпіонів УЄФА: «ПСЖ» проти «Інтера» уже 31 травня

11:25, 31 травня 2025
Стартовий свисток арбітра Іштвана Ковача пролунає о 22:00 за київським часом.
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА: «ПСЖ» проти «Інтера» уже 31 травня
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У суботу, 31 травня, у Мюнхені відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА між французьким «Парі Сен-Жермен» і італійським «Інтером». Поєдинок пройде на стадіоні «Альянц-Арена», який вміщує 75 тисяч глядачів. Стартовий свисток арбітра Іштвана Ковача пролунає о 22:00 за київським часом.

Цей матч стане кульмінацією, де дві топові команди боротимуться за престижний трофей.

Від України в Лізі чемпіонів цього року виступав донецький «Шахтар», але не зміг пробитися до плей-офф. Минулого року перемогу у турнірі здобув мадридський «Реал», який у фіналі на «Вемблі» переміг дортмундську «Боруссію» з рахунком 2:0.

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