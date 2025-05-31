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Невідома особа імітувала радницю Трампа і тижнями спілкувалася з політиками – Wall Street Journal

11:43, 31 травня 2025
Федеральні органи влади розслідують спробу видати себе за керівницю апарату Білого дому.
Невідома особа імітувала радницю Трампа і тижнями спілкувалася з політиками – Wall Street Journal
Джерело фото: Andrew Harnik/Getty Images
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Федеральні органи влади розпочали розслідування після того, як невідома особа намагалася видати себе за Сьюзі Вайлз, керівницю апарату Білого дому. За даними джерел, знайомих з ситуацією, особа зверталася до відомих республіканців, сенаторів, губернаторів і керівників великих підприємств, видаючи себе за Вайлз у дзвінках та текстових повідомленнях. Про це пише Wall Street Journal.

Відомо, що протягом останніх тижнів численні високопосадовці та бізнесмени отримували дзвінки та повідомлення від невідомої особи, яка представлявся керівником апарату Білого дому.

Деякі законодавці почали здогадуватись, що з ними спілкується несправжня посадовиця, коли «двійник» почав ставити дивні запитання про Трампа — ті, на які справжня Вайлз точно мала б знати відповіді. Один з підозрілих випадків — прохання переказати гроші, про що розповіли деякі співрозмовники. Багато хто також звернув увагу, що стиль повідомлень був занадто офіційним і з граматичними помилками, що для Вайлз не характерно. До того ж, повідомлення і дзвінки надходили не з її справжнього номера.

«ФБР ставиться до всіх загроз проти президента, його персоналу та нашої кібербезпеки з найвищою серйозністю. Захист здатності посадовців нашої адміністрації безпечно спілкуватися для виконання місії президента є головним пріоритетом», — заявив директор ФБР Каш Патель.

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США

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