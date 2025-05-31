На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з чотирьох громад

Начальник Сумської ОВА підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів.

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Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів у Сумському районі. Про це повідомили 31 травня на офіційній сторінці голови Сумської ОВА.

Евакуація проводиться з таких населених пунктів:

Горобівка (Річківська сільська громада)

Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада)

Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада)

Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада)

Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83.

На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

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