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На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з чотирьох громад

12:02, 31 травня 2025
Начальник Сумської ОВА підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів.
На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з чотирьох громад
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Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів у Сумському районі. Про це повідомили 31 травня на офіційній сторінці голови Сумської ОВА.

Евакуація проводиться з таких населених пунктів:

  • Горобівка (Річківська сільська громада)
  • Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада)
  • Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада)
  • Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада)

Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83.

На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

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Суми війна евакуація

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