На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з чотирьох громад

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів у Сумському районі. Про це повідомили 31 травня на офіційній сторінці голови Сумської ОВА.
Евакуація проводиться з таких населених пунктів:
Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83.
На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.
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